Сверстать страницы кабинета в Smarty и интегрировать в CMS

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У нас есть проект. Инвест фонд. Работает на CMS H-SCRIPT. Есть макеты кабинета инвестора.

Пока нам нужно только это для запуска. После запуска будем делать главную страницу.

Ссылка на макет: https://xd.adobe.com/view/c6cfdec3-9677-4899-bd61-1ba9f0b2f34b/?fullscreen

Макеты в Adobe XD. Из него можно легко экспортировать все изображения. Иконки стандартные для Фреймворка UIkit (https://getuikit.com). И весь дизайн делался под этот Фреймворк. Он на основе bootstrap'a насколько мне известно. При необходимости отправлю все изображения сам.

Есть домен. Есть хостинг временный. Надо только сверстать страницы кабинета в Smarty и интегрировать в CMS.

7 лет назад
guest_1497206575365
7 лет в сервисе
Был
7 лет назад
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