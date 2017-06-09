Верстка + программинг интерфейса чата (html + js/фреймворк)

HTML-версткаЗакрыт8 заявок184 просмотра
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Добрый день!  

У нас есть готовая серверная часть для чата.   

Нужно сверстать и сделать все динамические элементы интерфейса + связать с серверной частью. Прототип дизайна интерфейса – есть.  

Пишите ваши предложения и цены  

HTML
7 лет назад
shnur
36 летРоссия
18 лет в сервисе
Был
2 года назад
47 отзывов(-1)
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