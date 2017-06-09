Переход на идентичную страницу при выборе региона

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1.Необходимо, чтобы человек, который находится на определенной странице сайта/поддомена, при выборе города, попадал на ту же страницу в другом городе/поддомене.

с главной страницей проблем нет.

внутренние страницы:

Выбор города

Санкт-Петербург

                                        

...................

меняем на :

Санкт-Петербург

                                        

Переход из каталога товаров одного поддпмена переходит в смежный каталог другого города/поддомена без проблем, но, но на внутренних страницах при переходе в другой город/поддомен выдает ошибку на странице с сылкой:

https://spb.поддомен.ру/shop/CID_.html

Помоги плиз разобраться в этих переменных, так как необходима внутренняя перелинковка всех поддоменов.

CMS PHPShop

тоесть в адресе только меняется сам поддомен, все остальное идентично: https://меняется/не меняется.html

2. Необходимо случайное отображение товаров в каталогах, то есть хаотичное расположение без выворки по артикулу, названию и т.д. ....в разном порядке 

7 лет назад
gorunovd
Дмитрий 
41 годНидерланды
8 лет в сервисе
Был
8 месяцев назад
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