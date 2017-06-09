Сверстать сайт

HTML-версткаЗакрыт20 заявок356 просмотров
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Нужно сверстать готовый дизайн сайта .

Сроки 1-2 дня 

Стоимость 1500 рублей.

требование :   Обязательно кроссбраузерно и скорость загрузки должна быть не менее 70 по сервису developers/google/.

Буду рад увидеть проделанные работы .

7 лет назад
firdauscompany
36 летКиргизия
7 лет в сервисе
Был
6 лет назад
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