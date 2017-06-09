Сверстать сайт

Нужен программист сверстать и поставить сайт (интернет-магазин) на woocommerce. Нужно сделать: Адаптивную верстку, pixel perfect (Важно чтоб сайт выглядел так же как в дизайн макете) + небольшую/простую анимацию появления блоков/элементов сайта и тд. Архив со всеми страницами сайта ...