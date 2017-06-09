Нужен программист сверстать и поставить сайт на woocommerce

Необходимо сверстать лендинг пейдж на тему "Фундамнт для строений" Срок до 3-х дней Стоимость 2000 руб Обязательно кроссбраузерно Прикрепляйте примеры работ в отписке на проект Подробности с кандидатами
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужен программист сверстать и поставить сайт (интернет-магазин) на woocommerce.
Нужно сделать:
Адаптивную верстку, pixel perfect (Важно чтоб сайт выглядел так же как в дизайн макете) + небольшую/простую анимацию появления блоков/элементов сайта и тд.
Архив со всеми страницами сайта в моем DropBox: https://www.dropbox.com/s/et6ucrjk49yqc6z/%D0%9C%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BC%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BD.rar?dl=0 Пишите сразу цены сколько это будет стоить, скайпы, и сразу скидывайте примеры своих работ.
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