Правки по верстке, магазин на битрикс

1. http://joxi.ru/J2baWEDt4xE4Mm в моб версии, в каталоге поправить верстку

2. форма обратной связи разлетелась надо поправить вот так http://joxi.ru/KAx7lRbi4ndyM2 цвет кнопки не меняем, это просто пример, учтите форма адаптивная.

3. в каталоге, в разделах где не достаточно товаров http://joxi.ru/n2YV97ZTjGXg8A надо решить это

4. сделать такое боковое меню http://joxi.ru/4Ak9nw8sMNREym сейчас вот такое http://joxi.ru/vAWp91LikjEkZr

+ разобраться со слайдером на главной (перестали переключатся слайды)

цена? срок сегодня-завтра на все, предпочтительнее сегодня.

оплата по завершению, яндекс или на карту.