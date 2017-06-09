Создать копию онлайн магазины на Magento, в одтельном домене

Нужно срочно сделать адаптивную верстку лендинга - на ПН - 12.05 Вот макет - https://drive.google.com/file/d/0B_F43Jzi8PzFdUxaVjdRbkZCelU/view?usp=sharing Нужно сделать адаптивную верстку для сайта(чтобы корректно отображалось на основных расширениях по Bootstrap - 1. Большой дисплей - 1200px и более(ориентироваться на 1920px)2. По ...
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