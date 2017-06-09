Внести правки на сайт

Нужно сверстать готовый дизайн сайта . Сроки 1-2 дня Стоимость 1500 рублей. требование : Обязательно кроссбраузерно и скорость загрузки должна быть не менее 70 по сервису developers/google/. Буду рад увидеть проделанные работы .
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Доделать этот сайт http://vh4002.rdock.ru/
Подробное задание что сделать ниже:
Главная страница:
1. 8 800 555-21-91 наверху справа, значок самого телефона другой, раньше был как трубка. см http://stt162.vsayte.myjino.ru/
2. http://stt162.vsayte.myjino.ru/ Обратный звонок и напишите нам, как на старом сайте надо, но капчу оставить
3. В новостях- нет кликающей кнопки: Все новости ( так как в Все видео)
4. карусель брендов как тут http://www.rbauto.ru/ , и поставить ее надо после всех (и большого и мелких) слайдеров
5. Наши преимущества можно вообще убрать
6. Внизу надо заменить логотип и надпись на Технофортовские
7. Карту оставить и подписать - Доставка в регионы
Логотипы кубота, мустанг и гидромек немного прыгают в мобильной версии, поправить
У нас есть модуль отзывов, но он сейчас пишет что отключен, это из за того что тестовый период Битрикса закончился? Отзывы будут подхватываться поисковыми системами? Премодерация там есть?
на счет 404
убрал слеш в конце и страница ведет в каталог и отдает 200 ответ
https://bertal.ru/index.php?a3804313/vh4002.rdock.ru/technics/ekskavatory-pogruzchiki-/hidromek/hmk-62-ss#h надо исправить чтобы при отсутствии слеша шел редирект 301 на нормальную ссылку со слешем
Все страницы сайта должны отдавать везде больше 85 баллов тут
https://developers.google.com/speed/pagespeed/insights/
Хлебные крошки нужны на всех страницах кроме главной, пример:
просто содержат путь к товару
например главная - http://stt162.vsayte.myjino.ru/attachments/
http://stt162.vsayte.myjino.ru/attachments/mtb/hydraulic-hammer
http://stt162.vsayte.myjino.ru/attachments/mtb/hydraulic-hammer/mtb700
страница только не должна содержать ссылку на саму себя.
Каталог техники:
1.Наименование дерева должно быть как тут http://stt162.vsayte.myjino.ru/technics/
2. http://vh4002.rdock.ru/technics/ekskavatory-pogruzchiki-/hidromek/ Описание самого бренда нет, как на стром сайте- а оно нужно
3. http://vh4002.rdock.ru/technics/ekskavatory-pogruzchiki-/hidromek/hmk-102-b/ заходя в модель машины, на автомате давайте сделаем все собранно чтобы было, а не как сейчас все растиянуто. Клиенту что нужно будет то и нажмет, то и раскроется
Каталог запчастей:
1. Необходимо сделать ячейки размером меньше, чтобы в одной линии-строке помещалось 4 ячейки( с логотипом бренда)
2. Дерево соответствует списку тут https://docs.google.com/document/d/11-7NWcXiQ0E-rYeabrkHETUifBggN9Ydt9hkvc9VAnU/edit
Навесное оборудование:
1. http://stt162.vsayte.myjino.ru/attachments/ сделать прежний вид единственное- убрать разграничение по брендам
2. Дерево соотвествует списку тут https://docs.google.com/document/d/11-7NWcXiQ0E-rYeabrkHETUifBggN9Ydt9hkvc9VAnU/edit
Сервис структура:
Слева дерево предоставляемых услуг . На главной краткое описание и пару фото (на примере как тут http://komtrans24.ru/content/3-servisnii-center
При выборе услуги из дерева, открывается окно с описание данной услуги и несколько фото. Дерево при этом остается неизменны т.е. Сервиное дерево
Контакты : прошу сделайте примерно как тут http://www.profdst.ru/contacts/
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