Внести правки на сайт

Доделать этот сайт http://vh4002.rdock.ru/

Подробное задание что сделать ниже:

Главная страница:

1. 8 800 555-21-91 наверху справа, значок самого телефона другой, раньше был как трубка. см http://stt162.vsayte.myjino.ru/

2. http://stt162.vsayte.myjino.ru/ Обратный звонок и напишите нам, как на старом сайте надо, но капчу оставить

3. В новостях- нет кликающей кнопки: Все новости ( так как в Все видео)

4. карусель брендов как тут http://www.rbauto.ru/ , и поставить ее надо после всех (и большого и мелких) слайдеров

5. Наши преимущества можно вообще убрать

6. Внизу надо заменить логотип и надпись на Технофортовские

7. Карту оставить и подписать - Доставка в регионы

Логотипы кубота, мустанг и гидромек немного прыгают в мобильной версии, поправить

У нас есть модуль отзывов, но он сейчас пишет что отключен, это из за того что тестовый период Битрикса закончился? Отзывы будут подхватываться поисковыми системами? Премодерация там есть?

на счет 404

убрал слеш в конце и страница ведет в каталог и отдает 200 ответ

https://bertal.ru/index.php?a3804313/vh4002.rdock.ru/technics/ekskavatory-pogruzchiki-/hidromek/hmk-62-ss#h надо исправить чтобы при отсутствии слеша шел редирект 301 на нормальную ссылку со слешем

Все страницы сайта должны отдавать везде больше 85 баллов тут

https://developers.google.com/speed/pagespeed/insights/

Хлебные крошки нужны на всех страницах кроме главной, пример:

просто содержат путь к товару

например главная - http://stt162.vsayte.myjino.ru/attachments/

http://stt162.vsayte.myjino.ru/attachments/mtb/hydraulic-hammer

http://stt162.vsayte.myjino.ru/attachments/mtb/hydraulic-hammer/mtb700

страница только не должна содержать ссылку на саму себя.

Каталог техники:

1.Наименование дерева должно быть как тут http://stt162.vsayte.myjino.ru/technics/

2. http://vh4002.rdock.ru/technics/ekskavatory-pogruzchiki-/hidromek/ Описание самого бренда нет, как на стром сайте- а оно нужно

3. http://vh4002.rdock.ru/technics/ekskavatory-pogruzchiki-/hidromek/hmk-102-b/ заходя в модель машины, на автомате давайте сделаем все собранно чтобы было, а не как сейчас все растиянуто. Клиенту что нужно будет то и нажмет, то и раскроется

Каталог запчастей:

1. Необходимо сделать ячейки размером меньше, чтобы в одной линии-строке помещалось 4 ячейки( с логотипом бренда)

2. Дерево соответствует списку тут https://docs.google.com/document/d/11-7NWcXiQ0E-rYeabrkHETUifBggN9Ydt9hkvc9VAnU/edit

Навесное оборудование:

1. http://stt162.vsayte.myjino.ru/attachments/ сделать прежний вид единственное- убрать разграничение по брендам

2. Дерево соотвествует списку тут https://docs.google.com/document/d/11-7NWcXiQ0E-rYeabrkHETUifBggN9Ydt9hkvc9VAnU/edit

Сервис структура:

Слева дерево предоставляемых услуг . На главной краткое описание и пару фото (на примере как тут http://komtrans24.ru/content/3-servisnii-center

При выборе услуги из дерева, открывается окно с описание данной услуги и несколько фото. Дерево при этом остается неизменны т.е. Сервиное дерево

Контакты : прошу сделайте примерно как тут http://www.profdst.ru/contacts/