Доделать этот сайт http://vh4002.rdock.ru/ Подробное задание что сделать ниже: Главная страница: 1. 8 800 555-21-91 наверху справа, значок самого телефона другой, раньше был как трубка. см http://stt162.vsayte.myjino.ru/ 2. http://stt162.vsayte.myjino.ru/ Обратный звонок и напишите нам, как на старом сайте надо, но ...
Нужно срочно сделать адаптивную верстку лендинга - на ПН - 12.05
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Нужно срочно сделать адаптивную верстку лендинга - на ПН - 12.05
Вот макет - https://drive.google.com/file/d/0B_F43Jzi8PzFdUxaVjdRbkZCelU/view?usp=sharing
Нужно сделать адаптивную верстку для сайта(чтобы корректно отображалось на основных расширениях по Bootstrap - 1. Большой дисплей - 1200px и более(ориентироваться на 1920px)2. По умолчанию - 980px и более(ориентироваться на 1366px)3. Портретные планшеты - 768px и более4. Планшеты - 767px и менее 5. Смартфоны - 480px и менее(ориентироваться на 320px))
Dekstop версию нужно сделать максимально близко к дизайну. Все отступы, размеры и т.д. Чем ближе к дизайну - тем меньше Вам нужно будет потом вносить правок.Дизайна для моб. и планшета версий нету.
Моб. версию нужно додумать самому.
Поэтому нужен специалист по верстке, который понимает основы дизайна и может сразу сделать хорошо моб. версию, основываясь на макете десктопа.Особенности макета - «Там внутри есть направляющие, которые показывают границы ширины макета.
А сам дизайн сделан сразу для финальной версии на 1920 и на 1366. На 1366 просто обрезаются лишние поля по бокам.
В общем, пусть смотрят направляющие»Если есть какие-либо вопросы - лучше сразу уточнять у дизайнера перед началом работы, чтоб потом не переделывать.
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