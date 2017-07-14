OLALALAlala

Ольга OLALALAlala

 
33 года
10 лет на фриланс-бирже
Была
7 лет назад
SmartExper - занимаемся Веб-разботкой любой сложности и масштабов под уже существующий или только начинающий бизнес

Я и моя команда SmartExpert - https://smartexpert.net/

Занимаемся Веб-разботкой любой сложности и масштабов под уже существующий или только начинающий бизнес. 

Интеграции, внедрения, доработки, создание с нуля или сопровождение - будем рады со всем этим помочь)Есть большой опыт написания технический заданий на реализацию разной сложности проектов. 

В основном фокусируемся на PHP и закрываем задачи по: 

- Laravel;

- Yii2;

- OpenCart;

- WordPress;

- а также Ruby on Rails.)

Сможем помочь вам с вашей задачей. 

Для более детальной оценки нужно обсудить все детали. 

Готовы взяться за работу.

Skype: smartexpertsupport

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$200
выплачено фрилансерам
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Отзывы фрилансеров

art-ground_com
Сергей 
35 лет
15 лет в сервисе
Был
2 года назад
$200
10 баллов
7 лет назад
Создание дизайна платформы.
Очень доволен очередным сотрудничеством. Рекомендую.
Все супер, всегда на связи, качество супер. Рекомендую.
Ответный отзыв
art-ground_com
Сергей 
35 лет
15 лет в сервисе
Был
2 года назад
$175
10 баллов
7 лет назад
Сделать редизайн сайта
Быстрая оплата, всегда на связи, понятные задачи. Рекомендую.
Хороший дизайнер, креативный, к правкам относиться положительно. Спасибо за хорошую работу.
Ответный отзыв
WebExStudio
Иван 
40 лет
11 лет в сервисе
Был
3 года назад
$115
10 баллов
8 лет назад
Доп. функционал для ИМ
Задача была описана очень подробно. Заказчик всегда на связи. Работа проверяется быстро и сразу оплачивается. Очень понравилось сотрудничество. Рекомендую!
Работа была выполнена качественно и в срок - отличный специалист, рекомендую.
Ответный отзыв
alexandr13b
Александр 
28 лет
9 лет в сервисе
Был
4 дня назад
$120
10 баллов
8 лет назад
Нужно срочно сделать адаптивную верстку лендинга - на ПН - 12.05
Bootstrap
Не первый раз сотрудничаем. Все отлично. Спасибо за проект !
Все хорошо. Спасибо за работу!
Ответный отзыв
alexandr13b
Александр 
28 лет
9 лет в сервисе
Был
4 дня назад
$150
10 баллов
8 лет назад
Адаптивная верстка лендинга (landing page)
Bootstrap
Замечательный заказчик ! Понятное тз, своевременная оплата, всегда на связи. Работать одно удовольствие) Всем рекомендую !
Прекрасный исполнитель! Сделал всю работу качественно и в срок, и даже больше. Все остались довольны. Рекомендую!
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