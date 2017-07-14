OLALALAlala

SmartExper - занимаемся Веб-разботкой любой сложности и масштабов под уже существующий или только начинающий бизнес

Я и моя команда SmartExpert - https://smartexpert.net/

Занимаемся Веб-разботкой любой сложности и масштабов под уже существующий или только начинающий бизнес.

Интеграции, внедрения, доработки, создание с нуля или сопровождение - будем рады со всем этим помочь)Есть большой опыт написания технический заданий на реализацию разной сложности проектов.

В основном фокусируемся на PHP и закрываем задачи по:

- Laravel;

- Yii2;

- OpenCart;

- WordPress;

- а также Ruby on Rails.)

Сможем помочь вам с вашей задачей.

Для более детальной оценки нужно обсудить все детали.

Готовы взяться за работу.

Skype: smartexpertsupport