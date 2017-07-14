OLALALAlala

Курсы будут на тему Криптовалюты 1. Необходимо подготовить 45 статей. 2. Разделить статьи на 3 группы: «Новичок» - 15 статей «Уже не новичок» - 15 статей «Профессионал» - ...
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Занимаемся Веб-разботкой любой сложности и масштабов под уже существующий или только начинающий бизнес.
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- Копирайтинг3 заявкиЗакрыт7 лет назад
1. Нужно сделать план обучающей программы;- определить список тем для видеоуроков;- определить список чек-листов; 2. Нужно написать статью по криптовалюте на тему "Что такое криптовалюта. Введение в криптовалюту.", который станет основой для первого ...Копирайтинг2 заявкиЗакрыт7 лет назад
Все детали в личку.Дизайн сайтов1 исполнительЗавершен7 лет назад
Сделать дизайн сайта по примеру других: http://www.faberliconline.info http://faberlicproject.com Вот 2 сайта проектом с такой же идеологией.Дизайн сайтовнет заявокЗакрыт7 лет назад
Сделать дизайн сайта по примеру других: http://www.faberliconline.info http://faberlicproject.com Вот 2 сайта проектом с такой же идеологией.Дизайн сайтовнет заявокЗакрыт7 лет назад
Нужно сделать сайт на LpMotor - https://drive.google.com/file/d/1o54q0bfrwvDlbVro51NGUvG--qeHY2-N/view?usp=sharing Нужен человек, который имеет опыт работы с данным конструктором и примеры работВеб-программирование1 заявкаЗакрыт7 лет назад
Необходимо написать текст для отзывов для Компании. Написать текст 20-и отзывов о поездке. Чем занимается компания? Компания занимается предоствление услуги такси с аэропорта Цюриха. ...Копирайтинг19 заявокЗакрыт7 лет назад
http://joxi.ru/EA4W9xouD9va92 плашка которая была сделать новую плашку для гугл мой бизнесДизайн сайтов13 заявокЗакрыт7 лет назад
Необходимо сделать редизайн сайта. Редизайн сайта такси. https://taxi-zurich.com/#firstSection Превествую креатив от дизайнера.Дизайн сайтов1 исполнительЗавершен7 лет назад
Есть ТЗ - https://docs.google.com/document/d/18D44N3gsxQnfz3p-FSWqiBCjEa2_Opc2D1XJMlt0RWQ/edit?usp=sharing Нужна оценка по срокам и стоимости. Задача срочная.Системы управления (CMS)3 заявкиЗакрыт8 лет назад
Необходимо запрограммировать повторяющее действие внутри программы. 1. На компьютере стоит программа 2. В ней необходимо производить повторяющиеся операции, набор команд. По очереди отправлять рекламные сообщения в чат с ...Веб-программирование2 заявкиЗакрыт7 лет назад
Нужно настроить бота, который будет: 1. Собирать базу (человек нажимает /start - вноситься в базу бота) 2. Автоматически отвечать в зависимости от ответа пользователя по сценариям с вопросами (да / нет / свой ...Прикладное ПО2 заявкиЗакрыт8 лет назад
Нужно разово настроить рекламную компанию Google Adwards Есть проект по дизайну интерьеров - http://3dplus.by/ Нужно все сделать на самом высоком уровне. Будут очень кстати успешные кейсы. ...Контекстная реклама19 заявокЗакрыт8 лет назад
Нужно спроектировать прототип на новый сайт - бронирование и заказ автомобилей для трансфера с аэропорта в город и/или с города в аэропорт (обратно). Проектировать нужно будет в Axure , чтобы в итоге можно было выложить работу ...Веб-программирование1 заявкаЗакрыт8 лет назад
Необходимо сделать функционал по примеру на сайте: http://www.yurts.com/yurt-builder-3d/ Необходимо сделать на русском языке. Интересная работа полностью под ключ. ТЗ -будет, мы Веб-агенство. В приоритете ...Веб-программирование2 заявкиЗакрыт8 лет назад
- $300
Нужно добавить на сайт https://www.alantur.ua/ Динамический ремаркетинг. Есть инструкция, что именно нужно сделать (ТЗ). Сайт очень старый, написан на php 5.2 самописная система.Веб-программирование3 заявкиЗакрыт8 лет назад
Нужен SEO оптимизатор. Какую проблему нужно решить: 1) Какие сайты ссылающиеся на наш сайт вредоносные. 2) Если такие есть, то удалить вредоносные ссылки. Сделать нужно сегодня. 14.07.2017 ...Веб-программирование4 заявкиЗакрыт8 лет назад
Задача для интернет магазина http://yumilashes.com.au Платформа Image CMS Наша задача сделать окно авторизации для интернет магазина http://yumilashes.com.au , по типу как сделано здесь http://advanced.cabinet.smartexpert.net/my/site/login Это окно должно появляться при ...Интернет-магазины1 исполнительЗавершен8 лет назад
ВАЖНО ПРИСТУПИТЬ СЕГОДНЯ Нужно сделать дизайн страницы по примеру. Нужно спроектировать новостную ленку в платформу по примеру. Это один из этапов, Важно выполнить в сроки! Готовы давать постоянную работу, важно адекватность ...Дизайн сайтов13 заявокЗакрыт8 лет назад
Есть два диплома: мой и тот с которого делался рерайт. Необходимо сделать мой уникальным. Стоимость предлагайте свою. Необходимо сделать до завтрашнего вечера.Рефераты, Курсовые и Дипломы6 заявокЗакрыт8 лет назад