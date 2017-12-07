Сделать редизайн сайта

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Завершен52 заявки329 просмотров

Необходимо сделать редизайн сайта. 

Редизайн сайта такси. 

https://taxi-zurich.com/#firstSection 

Превествую креатив от дизайнера. 

8 лет назад
OLALALAlala
Ольга 
33 года
10 лет в сервисе
Была
7 лет назад

Выбранный исполнитель

art-ground_com
Сергей 
35 лет
15 лет в сервисе
Был
2 года назад
8 лет назад
$175
7 дней
Хороший дизайнер, креативный, к правкам относиться положительно. Спасибо за хорошую работу.
Быстрая оплата, всегда на связи, понятные задачи. Рекомендую.

Заявки фрилансеров

art-ground_com
Сергей 
35 лет
15 лет в сервисе
Был
2 года назад
8 лет назад

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