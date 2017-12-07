Здравствуйте, нужно нарисовать дизайн лэндинга по прототипу из пяти экранов Тематика: услуги лидогенерации. Пожалуйста, прикрепляйте примеры своих предыдущих работ, при отклике на проект. Приоритетны те, кто работал с ...
Сделать редизайн сайта
Необходимо сделать редизайн сайта.
Редизайн сайта такси.
https://taxi-zurich.com/#firstSection
Превествую креатив от дизайнера.
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- $43Дизайн сайтов16 заявокЗакрыт8 лет назад
Добрый день. Необходимо сделать дизайн мобильной версии сайта. Десктопная версия уже нарисована, сверстана. PSD для десктопной версии имеется. Все элементы должны быть такими же, как и на десктопной версии. Нужно сделать чтобы ...Завершен7 лет назад
Добрый день! Необходимо откорректировать тему root https://wpshop.ru/themes/root и сделать её для автомобильного сайта: - сделать лого; - добавить "цвета" и границы в слайд баре; - прикрутить верхнее горизонтальное меню. В общем сделать ...Дизайн сайтов5 заявокЗакрыт7 лет назад
- $540
Описание: нужны главная и четыре внутренние. Плюс адаптив ко всем страницам. Подробно все обсудили по скайпу.Завершен8 лет назад
- $50
Обложка, аватарка и меню в едином стиле. ТЗ здесь http://www.evernote.com/l/AOVJ24Gp9UZOmLxuXzr8A90kpREA9kfxqkw/ Хотелось бы, чтобы вы продумали концепцию дизайна и проявили креатив.Дизайн сайтов14 заявокЗакрыт7 лет назад
Надо нарисовать главную и внутреннюю страницу, структура приложенна Также дали Примеры: http://www.avbs.eu/ http://zenith.ee/ru/ Но нужно сделать лучше, чем примерыЗавершен7 лет назад
Необходимо нарисовать дизайн для интернет-магазина интимных товаров. Что должно быть в дизайне: -Главная страница -Страница каталога -Карточка товара -Корзина Прикрепляю ориентировочный прототип главной страницы Сайты, ...Завершен7 лет назад
Необходимо сделать редизайн сайта techars.ru, главная страница с заточкой под лендинг, внтуренние сохранить.Дизайн сайтов46 заявокЗакрыт7 лет назад
Нужно сделать рекламные баннера и кнопки для сайта www.doskaua.com.ua это должен быть гиф формат. На ней должны быть обозначены уже существующие услуги сайта. И если перейти то должен переходить с сайта который рекламирует на сайт www.doskaua.com.ua ...Дизайн сайтов8 заявокЗакрыт7 лет назад
Дизайн для сайта http://zelmatik.ru и https://magazin.zelmatik.ru ( металлообработка и инженерная сантехника ) ТЗ во вложении.Завершен7 лет назад