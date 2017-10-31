Сделать оформление для группы ВК

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Закрыт14 заявок210 просмотров

Обложка, аватарка и меню в едином стиле.

ТЗ здесь http://www.evernote.com/l/AOVJ24Gp9UZOmLxuXzr8A90kpREA9kfxqkw/

Хотелось бы, чтобы вы продумали концепцию дизайна и проявили креатив.

8 лет назад
fun_duk
Денис 
36 лет
12 лет в сервисе
Был
4 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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