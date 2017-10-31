Сделать оформление для группы ВК

Нужно сделать рекламные баннера и кнопки для сайта www.doskaua.com.ua﻿ это должен быть гиф формат. На ней должны быть обозначены уже существующие услуги сайта. И если перейти то должен переходить с сайта который рекламирует на сайт www.doskaua.com.ua﻿ ...