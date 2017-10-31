Необходимо сделать редизайн сайта

  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Закрыт46 заявок364 просмотра

Необходимо сделать редизайн сайта techars.ru, главная страница с заточкой под лендинг, внтуренние сохранить.

8 лет назад
Mailady
Ирина 
37 лет
12 лет в сервисе
Была
20 дней назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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