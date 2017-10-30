Редактирование темы Wordpress (Travelify)

  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Закрыт3 заявки136 просмотров

Здравствуйте! Необходимы доработки темы Travelify (ru.wordpress.org/themes/travelify/ ), а именно:1. Убрать h2 из названия блока комментариев (оформление стилями) + убрать вывод название статьи. Просто: «Отзыв: 1» и «Отзывов: %».2. Убрать ссылку с даты комментария.3. Название статьи в постах в заголовок h1.4. Убрать h3 из названия (оформление стилями):- Добавить комментарий;- Разделы- Поиск- других подключаемых стандартных виджетов.5. Убрать ссылку с даты и имени автора в постах, категориях, тегах и в любых других архивных записях.6. Кнопки «Отправить комментарий» и «Читать» с большой буквы. «Читать» ссылается на #more для данного поста.7. Убрать вывод тегов в посте.8. Убрать вывод "Предыдущая" и "Последующая" статья в посте.9. Убрать текстовый логотип. Вместо него изображение (предоставляется). Логотип не заключен в теги h.10. В шапке с выравниванием по правому краю на уровне логотипа разместить изображение (предоставляется). Внимание! Все работы с темой выполняются на Вашем сервере (денвере и т.д.). Жду ваши предложения по стоимости и срокам. 

WordPress
8 лет назад
sosnovskij
Сергей 
37 лет
13 лет в сервисе
Был
3 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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