Нарисовать дизайн для личного кабинета для транспортной компании. Дизайн уже есть, он прилагается в прикрепленных файлах. Отдельно вышлю psd если будет нужно. Базовый дизайн есть, необходимо создать личный кабинет. Отметил красным где ...
Создать одностраничный сайт на WordPress
Нужно создать одностраничный сайт - лендинг в системе WordPress с динамическим заголовком, окнами обратной связи поп-ап и благодарности.
Дизайн сайта готов. Его нужно перенести и создать адаптивную версткую на нашем сервере.
Работаем через сервис weblancer. Срок исполнения 3 дня.
В дальнейшем будут задания по созданию подобных.
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