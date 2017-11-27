Дизайн главной страницы

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Завершен2 заявки152 просмотра

Создание дизайна главной страницы по ТЗ.

8 лет назад
4950709
54 года
12 лет в сервисе
Была
5 лет назад

Выбранный исполнитель

vosminogstudio
Артем 
29 лет
8 лет в сервисе
Был
6 лет назад
8 лет назад
$150
4 дня
Отличный,хоть и столичный исполнитель! Сделано в срок , профессионально и с разумной ценой. Думаю,что и в дальнейшем будем сотрудничать.
Спасибо за интересный проект, на выходе получился бесподобный дизайн!) Приятно работать, когда человек знает чего хочет и имеет хороший вкус.

Заявки фрилансеров

vosminogstudio
Артем 
29 лет
8 лет в сервисе
Был
6 лет назад
8 лет назад

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