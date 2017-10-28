Нужно сделать новый дизайн для нестандартного проекта

Привет, Вебланс!

Готовому проекту нужно сделать новый дизайн через прототипирование.

Очень хорошо, если делаете качественный прототип проекта в Axure.

Нужен поэтапный подход с понятными расценками и сроками, варианты с предоплатой 50%-100% - сразу нет. Сэкономьте свое время, нам нужен серьезный и долгосрочный подход, доплаты и премии за труд предусмотрены.

Работаем без посредников и выступаем как заказчик, поэтому если вы посредник - сэкономьте свое время.