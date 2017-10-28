Нужно сделать новый дизайн для нестандартного проекта

  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Закрыт13 заявок247 просмотров

Привет,  Вебланс! 

Готовому проекту нужно сделать новый дизайн через прототипирование.

Очень хорошо, если делаете качественный прототип проекта в Axure.

Нужен поэтапный подход с понятными расценками и сроками, варианты с предоплатой 50%-100% - сразу нет. Сэкономьте свое время, нам нужен серьезный и долгосрочный подход, доплаты и премии за труд предусмотрены.

Работаем без посредников и выступаем как заказчик, поэтому если вы посредник -  сэкономьте свое время.

8 лет назад
oilmonster
Роман 
41 год
11 лет в сервисе
Был
7 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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