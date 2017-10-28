Необходимо нарисовать дизайн сайта по ТЗ ,тематика кейтеринг. ТЗ большое ,в двух словах необходимо взять элементы ( для примера , исходников нет) с сайта, часть с маркетинг кита ( для примера , исходников ...
Нужно сделать новый дизайн для нестандартного проекта
Привет, Вебланс!
Готовому проекту нужно сделать новый дизайн через прототипирование.
Очень хорошо, если делаете качественный прототип проекта в Axure.
Нужен поэтапный подход с понятными расценками и сроками, варианты с предоплатой 50%-100% - сразу нет. Сэкономьте свое время, нам нужен серьезный и долгосрочный подход, доплаты и премии за труд предусмотрены.
Работаем без посредников и выступаем как заказчик, поэтому если вы посредник - сэкономьте свое время.
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