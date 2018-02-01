Нарисовать дизайн для внут. вкладок сайта

  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Завершен6 заявок316 просмотров

Доброго времени суток, Максим!

Необходимо создать/нарисовать классный дизайн для внутренних вкладок для действующего сайта. Текст предоставим.

Напишите, пожалуйста, сроки и стоимость за проект (примерно 20 вкладок).

Спасибо большое,

Сырым

8 лет назад
SyrymK
Сырым 
38 лет
13 лет в сервисе
Был
8 месяцев назад

Выбранный исполнитель

onoprienko
Максим 
37 лет
10 лет в сервисе
Был
год назад
8 лет назад
$350
20 дней
Максим, работу выполнил на отлично! Все понравилось! Рекомендую!
5+

Заявки фрилансеров

onoprienko
Максим 
37 лет
10 лет в сервисе
Был
год назад
8 лет назад

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