Дизайн магазина шокеров

$500
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Завершен1 заявка135 просмотров

Для Серафимы (AlexsimA).

Все согласовано.

Добрый день. Я писал вам в скайпе.

Открываю проект как и обещал, чтоб все узаконить.

Тех.задание у вас. Оплата тоже.

8 лет назад
guest_15090831262986
8 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Выбранный исполнитель

AlexsimA
54 года
19 лет в сервисе
Была
7 дней назад
8 лет назад
$500
7 дней
Серафима, прекрасно справилась с поставленной задачей. Учла все мои пожелания и затмила конкурентов. Разработала логотип и набор слайдеров+. Все очень довольны. Если хотите не шаблонный, оригинальный дизайн - смело обращайтесь.
Олег. Спасибо. Я старалась. Люблю необычные заказы. Тематика не избитая. Рада, что все довольны. До новых заказов:)

Заявки фрилансеров

AlexsimA
54 года
19 лет в сервисе
Была
7 дней назад
8 лет назад

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