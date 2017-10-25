Разработки дизайна для сайта строительной компании

  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Закрыт41 заявка405 просмотров

Есть задача разработки дизайна для сайта строительной компании.

Примеры сайтов дизайн которых нравится (не копировать)

sdelano.ru, ut-remont.rukvadrim.ru

Желаемая стилистика будущего сайта:

Стильный, уютный,  ассоциации связанные с комфортным домом

Сайт будет многостраничный

Главная, о компании, калькулятор стоимости, статьи, отзывы, контакты, портфолио

Выделил страницы которые обязательно нарисовать, остальные желательно.

Пример сайта с похожим калькулятором, только не нужен пункт ввода адреса в начале sdelano.ru.

8 лет назад
zaycevdesign
Станислав 
39 лет
12 лет в сервисе
Был
3 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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