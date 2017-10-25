Создать дизайн лендинга

$60
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Закрыт20 заявок253 просмотра

Задача: нарисовать дизайн лендинга 

Тематика: привлечение клиентов из интернет 

Описание ЦА: владельцы бизнеса, первые лица компаний 

Сроки: 2 календарных дня 

Стоимость: 3000 руб. 

На выходе: дизайн лендинга в формате .psd и .jpg 

Алгоритм взаимодействия: 

1. Рисуется первый экран -> Утверждаем 

2. Рисуется остальное -> Утверждаем 

3. Оплата и передача макета в формате .psd и .jpg 

Предоставим исполнителю готовый прототип сайта (мокап) и примеры похожих лендингов (стиль которых нам нравится). 

При отписке на проект обязательно прикрепляйте примеры своих работ. 

Подробности обсудим с кандидатами, отбор производится до 11:00 26.10.2017 г. 

8 лет назад
Konstantin-WL
Константин 
46 лет
8 лет в сервисе
Был
7 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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