Создать дизайн лендинга

Задача: нарисовать дизайн лендинга

Тематика: привлечение клиентов из интернет

Описание ЦА: владельцы бизнеса, первые лица компаний

Сроки: 2 календарных дня

Стоимость: 3000 руб.

На выходе: дизайн лендинга в формате .psd и .jpg

Алгоритм взаимодействия:

1. Рисуется первый экран -> Утверждаем

2. Рисуется остальное -> Утверждаем

3. Оплата и передача макета в формате .psd и .jpg

Предоставим исполнителю готовый прототип сайта (мокап) и примеры похожих лендингов (стиль которых нам нравится).

При отписке на проект обязательно прикрепляйте примеры своих работ.

Подробности обсудим с кандидатами, отбор производится до 11:00 26.10.2017 г.