Необходимо создать макет сайта, тематика - продажа участков, коттеджный поселок. Разделы страницы: 1) Шапка (логотип, меню, номер телефона, обратный звонок) 2) Раздел с акциями (форма заявки) 3) Видео с коптера ...
Требуется веб дизайнер
Требуется Web - дизайнер! Для информационного портала. Разработка страницы портала
Рассматриваться будут кандидаты только с подтвержденным портфолио.
Заявки фрилансеров
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