Требуется веб дизайнер

Необходимо нарисовать дизайн лендинга.Тематика: Корпусная мебель на заказСрок - до 30 октября 2017, 9:00 по Мск.Стоимость -2500 руб.Приоритет будет отдаваться фрилансерам, которые уже работали с данной тематикой.Прикрепляйте примеры своих работ при отписке на проект, а ...