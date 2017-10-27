Необходимо создать дизайн сайта

$34
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Закрыт6 заявок134 просмотра

Сроки до 27.10.2017.Тематика : Детские часы gps Стоимость: 2000 руб Прикрепляйте примеры своих работ в отписке. Приоритет будет отдаваться тем кто уже работал в данной тематике.Все подробности обсудим с кандидатами. 

8 лет назад
anashkin
Павел 
34 года
8 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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