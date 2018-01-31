Ре-Дизайн сайта по прототипам

  1. Биржа фриланса
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Завершен24 заявки263 просмотра

Необходимо сделать ре-дизайн сайта http://www.zamena-masla-oilcity.ru/  и доработать логотип компании Сеть СТО "Замена масла OilCity".

Брендовые цвета, зеленый, желтый как в лого. Дизайн нужен адаптивный широкоформатный.

Отрисовать прототипы. Обработать фото (19 шт) автосервисов для дальнейшего использования на сайте.

Рисовать по сетке bootsrap 12 колонок. максимальная ширина сетки на ваше усмотрение. Под КПК, планшет, мобильник.

Образцы интересных работ и доп материалы скину по запросу.

8 лет назад
dimox
36 лет
10 лет в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

richalex
40 лет
16 лет в сервисе
Был
2 года назад
8 лет назад
$175
3 дня
ок
Работаем не в первый раз! Спасибо, Дмитрий) Все четко! Рекомендую!

Заявки фрилансеров

richalex
40 лет
16 лет в сервисе
Был
2 года назад
8 лет назад