Необходимо нарисовать дизайн для сайта
Ре-Дизайн сайта по прототипам
Необходимо сделать ре-дизайн сайта http://www.zamena-masla-oilcity.ru/ и доработать логотип компании Сеть СТО "Замена масла OilCity".
Брендовые цвета, зеленый, желтый как в лого. Дизайн нужен адаптивный широкоформатный.
Отрисовать прототипы. Обработать фото (19 шт) автосервисов для дальнейшего использования на сайте.
Рисовать по сетке bootsrap 12 колонок. максимальная ширина сетки на ваше усмотрение. Под КПК, планшет, мобильник.
Образцы интересных работ и доп материалы скину по запросу.
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
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