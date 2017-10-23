Сделать лендинг по продукции

Добрый день.

Нам необходимо оперативно сделать лендинг на каком-то из конструкторе. Желательно Tilda.

Продвижение сантехнической продукции определенного бренда.

У нас есть информация: о бренде, его УТП, популярности, каталог продукции, который мы хотим представить на лендинге, другая информация о нашем складе и т.д.

Ищу свободного исполнителя, который может уделить этому время ближайшие дни fulltime.

В предложении указывайте примеры ваших работ на конструкторах.

Бюджет достойный.