Дизайн главной страницы перевозки пассажиров

Дизайн сайта компании по международным пассажирским перевозкам (аренде микроавтобусов с водителем)

Сайты, которые нравятся:

https://www.translux.ru/

http://www.rentclub.lv/ru/

http://vprokat.lv/index.php?lang=ru

https://primecarrent.com/ru/locations/arenda-mashiny-v-latvii

Главная:

1. Логотип, телефон, обратный звонок, заказать, переключение на языковые версии (русская, английская, латышская)

2. Меню горизонтальное:

• Автомобили

• Юридическим лицам

• Тарифы

• Калькулятор стоимости

• Услуги (ниспадающий список)

• Контакты

• Акции

• Наш блог

• О компании (ниспадающий список - отзывы, лицензии, пример договора)

3. Подменю иконки услуг

• Аренда авто с водителем

• Микроавтобусы на свадьбу

• Трансфер в аэропорт

• Деловой туризм

• Туризм для частных лиц

• Такси межгород

4. Заголовок с текстом

5. Наши автомобили, пример:

6. Калькулятор расчета стоимости

7. Наши водители (Фото водителя, ФИО, возраст, стаж, автомобиль)

8. Наши преимущества

9. Отзывы

10. Вопрос - ответ

11. Обратный звонок и кнопка «Заказать»

12. СЕО текст (наши услуги – блочная, статейная структура с подзаголовками и возможностью перелинковки)

13. Контакты + интерактивная карта

14. Подвал (список разделов сайта, мы принимаем к оплате, телефон, онлайн заказ авто)

15. Поиск по сайту

16. Навигационная цепочка (хлебные крошки)

17. Наш блог (статьи)

Макеты:

Главная.

Страница формы заказа, обратного звонка, ваша заявка принята

РopUp окнаcформами заявки на бронирование, обратный звонок и т.д.

Интерактивный прелоадер для формы расчета стоимости

1) Страница 404/403

2) Наши автомобили

3) Калькулятор стоимости:

Откуда поедем

Куда

Когда

Какой автомобиль

Сколько человек

Кнопка «Рассчитать»

4) Описание конкретного микроавтобуса(картинка+текст+форма захвата)

5) Отзывы

6) Лицензии

7) Контакты (текст, контактные данные, интерактивная карта, форма для заказа)

8) Наши услуги. Это категория с подкатегориями, в которой размещены страницы с описанием услуг.

9) Страница "услуга"

12.3.1) Аренда авто с водителем (https://www.translux.ru/uslugi-transportnoj-kompanii-v-sankt-peterburge/)

12.3.2)Микроавтобусы на свадьбу (Пример: https://www.translux.ru/weddings/ )

12.3.3)Трансфер в аэропорт (https://www.translux.ru/airport/)

12.3.4)Деловой туризм (https://www.translux.ru/delovye-perevozki-po-vsej-rossii/)

12.3.5)Туризм для частных лиц

12.3.6)Такси межгород

10) Страница поиска

11) Юридическим лицам - это просто текстовая информационная страница, не имеет смысла ее отрисовывать

12) Тарифы

13) Акции

14) Наш блог (статьи)

Адаптив (ПК, мобильный, планшет.)

Главная + адаптив (мобила, планшет)

Здесь же РopUp окна c формами заявки на бронирование, обратный звонок и т.д.

Внутренние + адаптив (мобила, планшет):

1) Страница 404/403

2) Наши автомобили

3) Калькулятор стоимости

4) Описание конкретного микроавтобуса(картинка+текст+форма захвата)

5) Отзывы

6) Лицензии

7) Контакты (текст, контактные данные, интерактивная карта, форма для заказа)

8) Наши услуги. Это категория с подкатегориями, в которой размещены страницы

с описанием услуг.

9) Страница одной услуги - шаблон

10) Страница поиска

11) Тарифы

12) Акции

13) Наш блог (статьи)

Адаптив в двух разрешениях: на 768px и на 320px