http://msp.midural.ru/ - это основной сайт из которого строятся остальные. Дизайн-макеты сайтов делятся на 4 категории: 1. Детские учреждения 2. Стационарные учреждения 3. Комплексный центр социального обслуживания населения; 4. Индивидуальный. Т.е. берем текущий дизайн и ...
Дизайн главной страницы перевозки пассажиров
Дизайн сайта компании по международным пассажирским перевозкам (аренде микроавтобусов с водителем)
Сайты, которые нравятся:
http://vprokat.lv/index.php?lang=ru
https://primecarrent.com/ru/locations/arenda-mashiny-v-latvii
Главная:
1. Логотип, телефон, обратный звонок, заказать, переключение на языковые версии (русская, английская, латышская)
2. Меню горизонтальное:
• Автомобили
• Юридическим лицам
• Тарифы
• Калькулятор стоимости
• Услуги (ниспадающий список)
• Контакты
• Акции
• Наш блог
• О компании (ниспадающий список - отзывы, лицензии, пример договора)
3. Подменю иконки услуг
• Аренда авто с водителем
• Микроавтобусы на свадьбу
• Трансфер в аэропорт
• Деловой туризм
• Туризм для частных лиц
• Такси межгород
4. Заголовок с текстом
5. Наши автомобили, пример:
6. Калькулятор расчета стоимости
7. Наши водители (Фото водителя, ФИО, возраст, стаж, автомобиль)
8. Наши преимущества
9. Отзывы
10. Вопрос - ответ
11. Обратный звонок и кнопка «Заказать»
12. СЕО текст (наши услуги – блочная, статейная структура с подзаголовками и возможностью перелинковки)
13. Контакты + интерактивная карта
14. Подвал (список разделов сайта, мы принимаем к оплате, телефон, онлайн заказ авто)
15. Поиск по сайту
16. Навигационная цепочка (хлебные крошки)
17. Наш блог (статьи)
Макеты:
Главная.
Страница формы заказа, обратного звонка, ваша заявка принята
РopUp окнаcформами заявки на бронирование, обратный звонок и т.д.
Интерактивный прелоадер для формы расчета стоимости
1) Страница 404/403
2) Наши автомобили
3) Калькулятор стоимости:
Откуда поедем
Куда
Когда
Какой автомобиль
Сколько человек
Кнопка «Рассчитать»
4) Описание конкретного микроавтобуса(картинка+текст+форма захвата)
5) Отзывы
6) Лицензии
7) Контакты (текст, контактные данные, интерактивная карта, форма для заказа)
8) Наши услуги. Это категория с подкатегориями, в которой размещены страницы с описанием услуг.
9) Страница "услуга"
12.3.1) Аренда авто с водителем (https://www.translux.ru/uslugi-transportnoj-kompanii-v-sankt-peterburge/)
12.3.2)Микроавтобусы на свадьбу (Пример: https://www.translux.ru/weddings/ )
12.3.3)Трансфер в аэропорт (https://www.translux.ru/airport/)
12.3.4)Деловой туризм (https://www.translux.ru/delovye-perevozki-po-vsej-rossii/)
12.3.5)Туризм для частных лиц
12.3.6)Такси межгород
10) Страница поиска
11) Юридическим лицам - это просто текстовая информационная страница, не имеет смысла ее отрисовывать
12) Тарифы
13) Акции
14) Наш блог (статьи)
Адаптив (ПК, мобильный, планшет.)
Главная + адаптив (мобила, планшет)
Здесь же РopUp окна c формами заявки на бронирование, обратный звонок и т.д.
Внутренние + адаптив (мобила, планшет):
1) Страница 404/403
2) Наши автомобили
3) Калькулятор стоимости
4) Описание конкретного микроавтобуса(картинка+текст+форма захвата)
5) Отзывы
6) Лицензии
7) Контакты (текст, контактные данные, интерактивная карта, форма для заказа)
8) Наши услуги. Это категория с подкатегориями, в которой размещены страницы
с описанием услуг.
9) Страница одной услуги - шаблон
10) Страница поиска
11) Тарифы
12) Акции
13) Наш блог (статьи)
Адаптив в двух разрешениях: на 768px и на 320px
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