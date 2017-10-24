http://msp.midural.ru/ - это основной сайт из которого строятся остальные. Дизайн-макеты сайтов делятся на 4 категории: 1. Детские учреждения 2. Стационарные учреждения 3. Комплексный центр социального обслуживания населения; 4. Индивидуальный. Т.е. берем текущий дизайн и ...
Дизайн лендинга.
Необходимо нарисовать дизайн лендинга.
Тематика: недвижимость (новостройки)
Срок: вторник, до 17:00 по Мск (24.10.2017)
Оплата: 2500 руб.
Прикрепляйте свои работы
при отписке на данный заказ.
Приоритет тому, у кого есть опыт
дизайна в данной тематике.
Подробности обсудим с кандидатами.
Заявки фрилансеров
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