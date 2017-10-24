Дизайн лендинга.

$45
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Закрыт14 заявок162 просмотра

Необходимо нарисовать дизайн лендинга.  

Тематика: недвижимость (новостройки) 

Срок: вторник, до 17:00 по Мск (24.10.2017) 

Оплата: 2500 руб. 

Прикрепляйте свои работы 

при отписке на данный заказ. 

Приоритет тому, у кого есть опыт  

дизайна в данной тематике. 

Подробности обсудим с кандидатами.

8 лет назад
nvkarengina
57 лет
8 лет в сервисе
Была
8 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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