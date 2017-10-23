Разработка дизайна для интернет магазина

  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Закрыт15 заявок250 просмотров

Нужен дизайнер для длительного сотрудничества (под проекты) из Киева, чтобы была возможность периодически встречаться и обсуждать проекты.

8 лет назад
kuzmenkots
34 года
8 лет в сервисе
Была
7 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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