Нужен дизайнер для доработки существующего сайта telegram-ads.biz нужен дизайн главной, подробности и предпочтения в дизайне в переписке.
Редизайн сайта
take.ms/ZMvPR – есть готовые макеты фотошопа
необходимо тоже самое сделать, только для другой команды
подробности в дальнейшей переписке, если Вы не бот, напиши в начале 123 , ссылку на три лучших работы и оставьте скайп
5000 рублей = 3-5 дней
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