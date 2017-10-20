Редизайн сайта

take.ms/ZMvPR – есть готовые макеты фотошопа

необходимо тоже самое сделать, только для другой команды

подробности в дальнейшей переписке, если Вы не бот, напиши в начале 123 , ссылку на три лучших работы и оставьте скайп

5000 рублей = 3-5 дней