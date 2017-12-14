Нужен дизайнер для доработки существующего сайта telegram-ads.biz

Очень рад встрече с этим заказчиком, хоть как он уже написал, сделка не состоялась. Полезный опыт, но начиная с ним работать, будьте готовы, что он сам не совсем будет понимать, что ему нужно, и что если он не понимает вашей работы, то и за что платить он не поймет. Пишу только за дизайн и работу дизайнера, в других сферах не работал.