Нужен дизайнер для доработки существующего сайта telegram-ads.biz

  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Завершен8 заявок249 просмотров

Нужен дизайнер для доработки существующего сайта telegram-ads.biz

нужен дизайн главной, подробности и предпочтения в дизайне в переписке.

8 лет назад
karloskipling
Вася 
36 лет
9 лет в сервисе
Был
6 лет назад
15 отзывов(-2)

Выбранный исполнитель

Blern
26 лет
8 лет в сервисе
Был
5 лет назад
8 лет назад
$120
10 дней
сделка не состоялась из-за недопонимания 2 сторон
Очень рад встрече с этим заказчиком, хоть как он уже написал, сделка не состоялась. Полезный опыт, но начиная с ним работать, будьте готовы, что он сам не совсем будет понимать, что ему нужно, и что если он не понимает вашей работы, то и за что платить он не поймет. Пишу только за дизайн и работу дизайнера, в других сферах не работал.

Заявки фрилансеров

Blern
26 лет
8 лет в сервисе
Был
5 лет назад
8 лет назад

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