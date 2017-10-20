Дизайн интернет-каталога

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Закрыт19 заявок424 просмотра

Ищу веб-дизайнера на проект и дальнейшее сотрудничество. Необходим дизайн-макет для интернет-каталога, электрооборудование, 3-4 страницы, сроки не жмут.

8 лет назад
NikitKo
Никита 
37 лет
15 лет в сервисе
Был
2 года назад

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Нет заявок фрилансеров