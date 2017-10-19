Нарисовать лендинг для тренинга

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Закрыт17 заявок227 просмотров

Нужно нарисовать дизайн лендинга. Направление - тренинг для взрослых.Работу нужно  сдать до 10.00  24 октября.Стоимость работы 3 000 руб.Все подробности обсужу с кандидатами.При отписке на проект прикрепляйте примеры своих работ. Предпочтение отдается фрилансерам, кто уже разрабатывал лендинги для тренингов.

8 лет назад
rark-mba
Елена 
60 лет
8 лет в сервисе
Была
7 лет назад

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Нет заявок фрилансеров