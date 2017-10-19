подробности в тз
Сделать грузинский сайт
Необходимо сделать оболочку (саму структуру сайта (по согласованию), разместить на вордпресс, залить на хостинг и применить доменное имя). Пример сайта http://keramoplast.com.ua/ . Сайт для Грузии необходимо сделать по тому же самому продукту.
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