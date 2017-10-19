Сделать грузинский сайт

  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Закрыт11 заявок189 просмотров

Необходимо сделать оболочку (саму структуру сайта (по согласованию), разместить на вордпресс, залить на хостинг и применить доменное имя). Пример сайта http://keramoplast.com.ua/ . Сайт для Грузии необходимо сделать по тому же самому продукту.

WordPress
8 лет назад
guest_15084116324967
8 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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