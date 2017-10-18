Доработки шаблона на Битриксе (малый бизнес)

  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Закрыт6 заявок150 просмотров

Был приобретен и развернут данный шаблон https://next.aspro-demo.ru/catalog/avtoelektronika/gps_navigatory/2506/ и привязан к Битрикс-Малый бизнес. 

Хотелось бы доработать его. Если доработка возможна назовите примерный срок и стоимость. Если Вас заинтересовала работа, но на какие-то вопросы Вы не можете ответить, потому что требуется изучение шаблона и CMS "изнутри" - пишите, я вышлю либо архив шаблона, либо бекап (как Вам удобнее).

1. Можно ли на главном баннере размещать видео?

2. Популярные товары на главной странице можно устанавливать по своему усмотрению? 

3. Можно ли на главной сделать раздел "люди нас читают в соцсетях" как в этом шаблоне? https://beautyshop.romza.ru/

4. Когда находишься на странице какого-то товара, справа есть рейтинг звездочки, а внизу отзывы. Можно ли, чтобы возле звездочек указывалось количество комментариев? http://take.ms/MsQcO

5. Можно ли сделать так, чтобы комментарии публиковались только после одобрения или модерации (дабы исключить грамматические ошибки и т. д.)?

6. На странице товара внизу есть "Персональные рекомендации" вопрос, как в п.2 Их можно самостоятельно устанавливать?

7. Есть ли возможность редактировать виды доставки? Включать EMS, Почта России, курьером и т.д.

8. В корзине, когда вводим персональные данные в шаблоне идет одна строка ФИО. Можно, чтобы это было 3 разные строки и все обязательные к заполнению?

8 лет назад
projectwebalt
Ольга 
29 лет
8 лет в сервисе
Была
7 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

  • Похожие заказы

  • Редизайн сайта

    Есть сайт kamin-estet.ru несколько устаревший по дизайну. Возникла необходимость его "освежить". Сделать более современным,  но без перебора. Прежде всего заменить шапку сайта, сделать "подвал".  Поля сайта немного подправить. Сделать их более бледными. А возможно и ...

    MODX
    Дизайн сайтов9 заявок
    Закрыт
    8 лет назад

  • Требуется дизайнер

    Требуется Дизайнер  для дополнения внутренних страниц сайта , так же для изменения дизайна личного кабинета . Основной сайт есть ,но для заполнения  информации ищем дизаинера +верстальшика .  Желательно с опытом разрисовки инфографики и схем .

    Дизайн сайтов10 заявок
    Закрыт
    7 лет назад

  • Бюджетный редизайн корпоративного сайта

    $140

    Привет! Нужен шикарный редизайн существующего сайта, тематика сеть розничных магазинов в подмосковье. Дизайн должен быть круче и вкуснее чем у пятерочки, дикси, перекрестка. Ссылку на существующий сайт дам кандидатам. Рассчитываю на долгое ...

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    8 лет назад

  • Дизайн сайта интернет магазина футболк

    Необходимо разработать красочный дизайн интернет магазина футболок без адаптива и логотип но работать над ним не принципиально так как магазин партнерский исходники его мне не нужны и отрисовка во всех разрешениях. (название сайта будет maika-cool.ru). ...

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    7 лет назад

  • Дизайн лп

    $300

    дизайн лп. компания занимается герметиками есть готовое тз и бриф подробнее скину в скайп

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    8 лет назад

  • Переделать дизайн сайта

    Здравствуйте  Есть сайт, нужно на нем сделать редизайн (переделка на деле html+css), добавить новые разделы, соц.кнопки и по мелочи детали доработать.   Более детальную информацию выдам в личные сообщения. Прошу писать только ...

    CSSHTML
    Дизайн сайтов12 заявок
    Закрыт
    8 лет назад

  • Нужно доделайть дизайн сайта сегодня!

    Необходимо доделать немного дизайн сайта, человек сделал на 70% и пропал. Есть все исходники. Нужна помощь, работы максимум на час-два осталось. Готов заплатить 10-20$ в зависимости от результата! Жду ваши цены и ...

    Дизайн сайтов14 заявок
    Закрыт
    7 лет назад

  • Termosumka. Ru

    Нужен современный легкий дизайн для сайта компании Термосумка ( производство термосумок для доставки пиццы итд)

    Дизайн сайтов33 заявки
    Закрыт
    7 лет назад