Доработки шаблона на Битриксе (малый бизнес)

Был приобретен и развернут данный шаблон https://next.aspro-demo.ru/catalog/avtoelektronika/gps_navigatory/2506/ и привязан к Битрикс-Малый бизнес.

Хотелось бы доработать его. Если доработка возможна назовите примерный срок и стоимость. Если Вас заинтересовала работа, но на какие-то вопросы Вы не можете ответить, потому что требуется изучение шаблона и CMS "изнутри" - пишите, я вышлю либо архив шаблона, либо бекап (как Вам удобнее).

1. Можно ли на главном баннере размещать видео?

2. Популярные товары на главной странице можно устанавливать по своему усмотрению?

3. Можно ли на главной сделать раздел "люди нас читают в соцсетях" как в этом шаблоне? https://beautyshop.romza.ru/

4. Когда находишься на странице какого-то товара, справа есть рейтинг звездочки, а внизу отзывы. Можно ли, чтобы возле звездочек указывалось количество комментариев? http://take.ms/MsQcO

5. Можно ли сделать так, чтобы комментарии публиковались только после одобрения или модерации (дабы исключить грамматические ошибки и т. д.)?

6. На странице товара внизу есть "Персональные рекомендации" вопрос, как в п.2 Их можно самостоятельно устанавливать?

7. Есть ли возможность редактировать виды доставки? Включать EMS, Почта России, курьером и т.д.

8. В корзине, когда вводим персональные данные в шаблоне идет одна строка ФИО. Можно, чтобы это было 3 разные строки и все обязательные к заполнению?