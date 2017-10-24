Бюджетный редизайн корпоративного сайта

$140
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Завершен19 заявок297 просмотров

Привет! Нужен шикарный редизайн существующего сайта, тематика сеть розничных магазинов в подмосковье.

Дизайн должен быть круче и вкуснее чем у пятерочки, дикси, перекрестка.

Ссылку на существующий сайт дам кандидатам.

Рассчитываю на долгое сотрудничество, есть постоянные заказы.

Принимаю только бюджетные варианты, не каких студий!

8 лет назад
uvarovfrontend
Юрий 
32 года
9 лет в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

Ustinov_web
34 года
9 лет в сервисе
Был
месяц назад
8 лет назад
$60
3 дня
Исполнитель что надо, я как верстальщик и заказчик в одном лице доволен работой.
Благодарю за сотрудничество! Детально поставленная задача, быстрая оплата. Так же очень оперативные ответы на все вопросы, и согласования. Приятный в общении человек, рекомендую!

Заявки фрилансеров

Ustinov_web
34 года
9 лет в сервисе
Был
месяц назад
8 лет назад

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