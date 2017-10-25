Дизайн лп

$300
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Завершен1 заявка135 просмотров

дизайн лп. компания занимается герметиками

есть готовое тз и бриф

подробнее скину в скайп

8 лет назад
bahtiyar
Бахтияр 
38 лет
9 лет в сервисе
Был
2 месяца назад

Выбранный исполнитель

alexeybychkov
40 лет
11 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
8 лет назад
$300
4 дня
Сделал в срок. Качество на высшем уровне.
Как всегда — все чудесно. Хорошее ТЗ, быстрая оплата, на связи, приятное общение. Мои рекомендации!

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alexeybychkov
40 лет
11 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
8 лет назад

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