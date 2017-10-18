Переделать дизайн сайта

Здравствуйте

Есть сайт, нужно на нем сделать редизайн (переделка на деле html+css), добавить новые разделы, соц.кнопки и по мелочи детали доработать.

Более детальную информацию выдам в личные сообщения. Прошу писать только тем, кто сегодня готов взяться за проект.