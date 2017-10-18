Сделать лендинг страницу на услугу сборка ПК + апгрейд + обслуживание (Установка программ, чистка от пыли, замена термопасты и т.д.)
Перекрасить сайт в светлые тона
Приветствую. Есть сложный пор структуре сайт нарисованный в темных тонах. Нужно его перекрасить в белые тона. Исходники предоставлю.
Предоплату дам только после таго как увижу хоть какой либо результат, например пару перекрашенных блоков.
Заявки фрилансеров
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