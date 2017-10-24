Доработать UX/UI дизайн + сделать мобильную версию сайта

  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Завершен4 заявки456 просмотров

Уважаемые исполнители проект несложный, поэтому просьба сразу называть срок и стоимость.  

В вашем предложении прошу дать 2 ответа, в противном случае предложения не будут рассматриваться  

Важно ответить на вопросы:  

1. Сколько времени у вас займет работа, когда готовы начать и закончить?  

2. Какой бюджет вам нужен для реализации всей задачи?  

Перед ответом ознакомьтесь:  

1. https://drive.google.com/drive/folders/0BzpqoCDQnLbabGxaX0xITzEwOU0

2. https://docs.google.com/document/d/1gDb0VjmLg0DEY69X7oPAuJW1XtNtalGZKkFpt53bdK0

8 лет назад
Time-isMoney
Денис 
35 лет
9 лет в сервисе
Был
13 часов назад

Выбранный исполнитель

kate_gaidai
28 лет
8 лет в сервисе
Была
2 года назад
8 лет назад
$200
7 дней
Спасибо Екатерине, выручила нас с проектом, который сами затянули. Отличная коммуникация, качественная работа в рамках бюджета! Рекомендуем!
Заказчик очень понравился, Денис максимально понятно и четко объясняет техническое задание, отвечает на все вопросы, оплата своевременная, все супер!) С удовольствием поработаю ещё, спасибо!

Заявки фрилансеров

kate_gaidai
28 лет
8 лет в сервисе
Была
2 года назад
8 лет назад

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