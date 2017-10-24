Доработать UX/UI дизайн + сделать мобильную версию сайта

Уважаемые исполнители проект несложный, поэтому просьба сразу называть срок и стоимость.

В вашем предложении прошу дать 2 ответа, в противном случае предложения не будут рассматриваться

Важно ответить на вопросы:

1. Сколько времени у вас займет работа, когда готовы начать и закончить?

2. Какой бюджет вам нужен для реализации всей задачи?

Перед ответом ознакомьтесь:

1. https://drive.google.com/drive/folders/0BzpqoCDQnLbabGxaX0xITzEwOU0

2. https://docs.google.com/document/d/1gDb0VjmLg0DEY69X7oPAuJW1XtNtalGZKkFpt53bdK0