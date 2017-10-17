Отрисовать дизайн интернет-магазина по продаже видеокарт, антмайнеров

Всем добрый день!

Необходимо отрисовать качественный дизайн интернет-магазина по продаже оборудования для майнинга. Дизайн необходим в 4-х версиях: 1200,980,760,320. Примеры сайтов, которые нас устраивают по структуре, стилю: https://shop.bitmain.com/, https://happyminer.ru/

Дизайн принимается нашим старшим дизайнером, после чего уже мной лично.

Проект считается утвержденным после моего утверждения и утверждения старшего дизайнера.

Срок выполнения проекта: 2-4 недели

Требования:

1. Ответственный подход к работе

2. Четкое соблюдение сроков по сдаче проекта

Для связи со мной перейдите в файл гугл диска: https://docs.google.com/document/d/1wYvTJDaJjYPB5hX919CUN1g6x_5ANki8pQ3hDsd8SVs/edit?usp=sharing