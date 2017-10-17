Создание лендинга и установка

1. По этому адресу, на этом шаблоне http://no.rcnso.ru/ будет сделан сайт Наше-общество.рф на котором будут размещаться новости о социальных проектах. Нужно нарисовать логотип в виде шестигранника, чтобы он хорошо вписывался в дизайн. Есть набросок от руки, ...