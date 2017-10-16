Нужен классный веб-дизайнер, для исполнения дизайна лендинга...

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Нужен классный веб-дизайнер, для исполнения дизайна лендинга и еще пару страничек по требованию.  

Необходимо нарисовать дизайн лендинга: 

Тема: продажа недвижимости. 

Сроки: время не столь важно, сколько важно само качество дизайна и картинок. 

Стоимость от 1500 р. Предлагайте свои цены. 

Приоритет отдается качественным фрилансерам и хорошо если уже работали в этой тематике. 

Прикрепляйте примеры своих работ при отписке на проект. 

Подробности обсудим с кандидатами.. 

8 лет назад
guest_15081827186734
8 лет в сервисе
Был
8 лет назад

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