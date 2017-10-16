Нужен классный веб-дизайнер, для исполнения дизайна лендинга и еще пару страничек по требованию.

Необходимо нарисовать дизайн лендинга:

Тема: продажа недвижимости.

Сроки: время не столь важно, сколько важно само качество дизайна и картинок.

Стоимость от 1500 р. Предлагайте свои цены.

Приоритет отдается качественным фрилансерам и хорошо если уже работали в этой тематике.

Прикрепляйте примеры своих работ при отписке на проект.

Подробности обсудим с кандидатами..