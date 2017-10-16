Дизайн корп. сайта

Задача техническая: нужно взять и отрисовать (перекомпоновать) готовые макеты для десктопа в адаптивку - макеты для планшетов и мобильных. Требование: умение работать в Sketch и, соответственно, наличие Мака. Макетов много, но по факту однотипные. ...