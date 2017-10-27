Нарисовать лендинг

  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Завершен16 заявок297 просмотров

ТЗ https://docs.google.com/document/d/1LMJT8JsNn9MXYBdycaXU3rjoxMKiFo_sM04B-P8aKlE/edit?usp=sharing

От вас:

1) Цена ( рассчитываю на 800р.)

2) Сроки ( рассчитываю на 2 дня)

3) От ботов(что ознакомились) - написать в самом начале " ТЗ прочитал"

8 лет назад
Omi4Sem
Семён 
37 лет
10 лет в сервисе
Был
6 лет назад
15 отзывов

Выбранный исполнитель

mikenovo
Михаил 
38 лет
9 лет в сервисе
Был
3 года назад
8 лет назад
$100
1 день
Спасибо Михаилу за работу. Всегда на связи, это удобно.
Отлично сработали) Благодарю за сотрудничество.

Заявки фрилансеров

mikenovo
Михаил 
38 лет
9 лет в сервисе
Был
3 года назад
8 лет назад