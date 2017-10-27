Создать 4 картинки для слайдшоу (интернет магазин детских вещей) с детьми 11-14 лет (ширина у сайта 1140, слайдера тоже, высота у слайдера 380), пример файле
Нарисовать лендинг
ТЗ https://docs.google.com/document/d/1LMJT8JsNn9MXYBdycaXU3rjoxMKiFo_sM04B-P8aKlE/edit?usp=sharing
От вас:
1) Цена ( рассчитываю на 800р.)
2) Сроки ( рассчитываю на 2 дня)
3) От ботов(что ознакомились) - написать в самом начале " ТЗ прочитал"
Выбранный исполнитель
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