Создать 4 картинки для слайдшоу с детьми 11-14 лет

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Закрыт21 заявка551 просмотр

Создать 4 картинки для слайдшоу (интернет магазин детских вещей)  с детьми 11-14 лет (ширина у сайта 1140, слайдера тоже, высота у слайдера 380), пример файле 

8 лет назад
glam0ur
39 лет
16 лет в сервисе
Был
4 месяца назад

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