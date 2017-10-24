Пересохранить одно изображение из .cdr в .png

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Завершен14 заявок362 просмотра

С прозрачным фоном, размер 153х150

8 лет назад
TerraZet
Анна 
42 года
15 лет в сервисе
Была
месяц назад

Выбранный исполнитель

Vasiled
36 лет
12 лет в сервисе
Был
15 дней назад
8 лет назад
$1
1 день
Большущее спасибо! Вы меня очень выручили. Отличная работа!
Всё супер! Анна молодец :)

Заявки фрилансеров

Vasiled
36 лет
12 лет в сервисе
Был
15 дней назад
8 лет назад