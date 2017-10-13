Нарисовать дизайн страниц интернет-портала

  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Закрыт36 заявок342 просмотра

Профессиональная социальная сеть в связи со своим расширением, запускает ряд новых сервисов (отдельных сайтов). 

Необходимо прорисовать страницы сайта и создать логотипы. 

Работа удаленно

Можем загрузить обеспечить заказами на несколько месяцев вперёд. 

8 лет назад
guest_15078937841121
8 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров