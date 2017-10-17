Дизайн с версткой одной страницы

Дизайн уникальный!!! Всё просто - левое меню, текст в центре, шапка - контактные данные и логотип и фавиконку - нужно подключить фантазию. Ну естественно верстка должна быть адекватной и адаптированной. В целом образец что нужно предоставлю. Указываем что по денюжке, по срокам и что принимаем к оплате.

П.С. С предложениями с 300 баксов идем дальше искать л0х0в. Здесь не глобальный проект, а одна страничка!