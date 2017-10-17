Дизайн с версткой одной страницы

  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Завершен9 заявок237 просмотров

Дизайн уникальный!!! Всё просто - левое меню, текст в центре, шапка - контактные данные и логотип и фавиконку - нужно подключить фантазию. Ну естественно верстка должна быть адекватной и адаптированной. В целом образец что нужно предоставлю. Указываем что по денюжке, по срокам и что принимаем к оплате.

П.С. С предложениями с 300 баксов идем дальше искать л0х0в. Здесь не глобальный проект, а одна страничка!

8 лет назад
kruti-artem
Артём 
37 лет
8 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Выбранный исполнитель

ekovalwork
25 лет
8 лет в сервисе
Был
7 лет назад
8 лет назад
$35
5 дней
Задание выполнено с заявленными требованиями, всё чётко и в срок. Рекомендую!
Приятное сотрудничество. Четко предоставил задачу и своевременно отвечал на вопросы. Рекомендую!

Заявки фрилансеров

ekovalwork
25 лет
8 лет в сервисе
Был
7 лет назад
8 лет назад

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