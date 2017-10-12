Вакансия веб-дизайнера

  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Закрыт12 заявок259 просмотров

Обязанности:

- создание концепций и дизайн-макетов новых сайтов;

- поддержка текущих сайтов - разработка макетов отдельных страниц, создание баннеров, доработка уже созданных макетов;

- разработка дизайна полиграфической продукции, элементов фирменного стиля на основе брендбука

подготовка макетов к печати; 

- разработка креативных концепций, фирменных стилей;

- редактирование изображений, ретушь, создание из обычных картинок изображений глянцевого качества

Требования:

- свободное владение adobe photoshop;

- наличие портфолио;

- умение обрабатывать фотографии, делать из обычных картинок изображения глянцевого качества;

- умение работать с вектором - создавать иконки и элементы интерфейсов;

- свободное владение adobe illustrator, опыт создания логотипов, полиграфической продукции;

- приветствуются навыки веб-дизайна, создания логотипов

Всем, кому интересна данная вакансия, прошу добавляться в скайп - shustilov_7

На данный момент 3 вакантных места на полную загрузку

8 лет назад
Nisanovcorp
Нисан 
30 лет
9 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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