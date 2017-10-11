Требуется интуитивно понятный, легкий, дружелюбный, современный, высококонверсионный, клиентоориентированный UI/UX редизайн сайта http://shoppingator.ru

Дизайн для 3 страниц: главная, описание магазина, карточка товара.

Новый логотип.

Продумать и описать возможную анимацию.

Адаптив.

Требования к потенциальному исполнителю:

- Нестандартное мышление, креатив, чувство вкуса и стиля, умение грамотно управлять цветами и выстраивать композицию, внимание к мелочам.

- Сразу указывайте идеи, ваше видение реализации задания, предварительную стоимость.

- Указывайте НЕ ссылку на ваше портфолио, а ссылки именно на те работы, на которые вы хотите обратить наше внимание (схожие с этим заказом)!